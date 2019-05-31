رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم، تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا له، خلفا للوتشيانو سباليتي.

وقال إنتر في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "كونتي سيكون مدرب إنتر الجديد".

من جهته، علق كونتي على تعيينه في المنصب الجديد قائلا: "سأبدأ فصلا جديدا في حياتي. أنا متحمس للغاية".

ولم يعلن إنتر في بيانه عن تفاصيل العقد الذي سيربط كونتي بـ"النيراتزوري"، لكن بحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن العقد بين الطرفين سيمتد لثلاث سنوات، وسيحصل بموجبه المدرب الإيطالي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو.

ولم يرتبط كونتي مع أي فريق منذ انفصاله عن تشيلسي الإنجليزي صيف العام الماضي، وسبق له أن خاض تجربة ناجحة في الدوري الإيطالي، عندما أشرف على يوفنتوس بين العامين 2011 و2014، وتوج معه بعدة ألقاب محلية.

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وكان إنتر أعلن أمس، انتهاء ارتباطه بالمدرب سباليتي، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.