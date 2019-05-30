أكد إنتر ميلان، الذي أنهى موسمه في المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم، انتهاء ارتباطه بالمدرب لوتشانو سباليتي، وسط تقارير تتحدث عن قرب التعاقد مع أنطونيو كونتي.

وقال الفريق في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: "لوتشانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول (...)، النادي يريد أن يشكر سباليتي على عمله وعلى النتائج التي حققناها سويا".

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 мая 2019 г.

وتمكن سباليتي (60 عاما)، الذي تولى تدريب إنتر في صيف العام 2017، من إيصال الفريق في موسميه معه إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشرف سباليتي خلال مسيرته على أندية عدة منها أودينيزي وسامبدوريا، وآخرها قبل الانضمام إلى إنتر قبل عامين، نادي العاصمة روما.

وأحرز في مسيرته عددا من الألقاب، أبرزها كأس إيطاليا مرتين مع روما (2007 و2008)، والدوري الروسي مع زينيت بطرسبورغ عامي 2010 و2012.

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وكان خروج سباليتي من الإدارة الفنية لإنتر متوقعا إلى حد كبير، بحسب التقارير الصحافية المحلية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن اتفاق إدارة "النيراتزوري" مع كونتي، على تولي المسؤولية بدلا منه في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات