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تقارير: كونتي يوقع لأحد الأندية الكبيرة

الرياضة

تقارير: كونتي يوقع لأحد الأندية الكبيرة
Reuters David Klein
تقارير: كونتي يوقع لأحد الأندية الكبيرة
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كشف موقع "Football Italia" أن المدير الفني الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي، وقع عقدا للإشراف على تدريب إنتر ميلان انطلاقا من الموسم المقبل.

وذكر الموقع الإيطالي، أن العقد يتضمن حصول كونتي على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إنتر، سيعلن رسميا عن التوقيع مع كونتي غدا أو بعد غد، وليس اليوم كما روجت وسائل إعلام في وقت سابق.

وأوضح "Football Italia"، أن سبب تأخير الإعلان يعود إلى المأساة التي تعيشها عائلة لوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي للـ"النيراتزوي"، الذي توفي شقيقه.

ونجح إنتر ميلان في إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" في المركز الرابع، ليحجز مقعدا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لكونتي أن خاض تجربة ناجحة في "الكالتشيو"، عندما أشرف على يوفنتوس بين العامين 2011 و2014، وتوج معه بعدة ألقاب محلية.

المصدر:matchtv.ru

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