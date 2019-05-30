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أمريكا تطيح بقطر من كأس العالم للشباب

الرياضة

أمريكا تطيح بقطر من كأس العالم للشباب
Reuters
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تأهل منتخب أمريكا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، على حساب نظيره القطري إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويدين منتخب "العم سام" بالفضل في انتصاره لمهاجمه تيموتي وياه، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الخميس.

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وحقق منتخب الولايات المتحدة انتصاره الثاني على التوالي، واحتل مركز الوصافة في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، ورافق منتخب أوكرانيا متصدر المجموعة، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

بينما مني العنابي القطري بالهزيمة الثالثة على التوالي، حيث استهل مشواره في المونديال، بهزيمة ساحقة أمام نظيره النيجيري بأربعة أهداف من دون رد، ومن ثم خسر أمام أوكرانيا بهدف وحيد، في الجولة الثانية للبطولة.

المصدر: وكالات 

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