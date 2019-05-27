أوكرانيا تعمق جراح قطر في مونديال الشباب (فيديو)

مني منتخب قطر بالهزيمة الثانية على التوالي، ضمن بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، إثر خسارته أمام نظيره الأوكراني بهدف وحيد، في الجولة الثانية للمونديال.

ويدين منتخب أوكرانيا بالفضل في انتصاره لمدافعه دينيس بوبوف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 59 من عمر المباراة، التي جرت اليوم الاثنين.

وكان العنابي القطري قد استهل مشواره في المونديال، بهزيمة ساحقة أمام نظيره النيجيري بأربعة أهداف من دون رد، يوم الجمعة الماضي.

بينما حقق منتخب أوكرانيا انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة قائمة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، ووضع بالتالي قدما له في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

بينما بات منتخب قطر قاب قوسين أو أدنى من الخروج من المونديال، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع في وقت لاحق من اليوم منتخبي نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات