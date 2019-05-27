شاهد.. هدف مذهل "عالطاير" في مونديال الشباب 2019

أحرز لاعب المنتخب البولندي، ياكوب بيدنارتشيك، هدفا مذهلا في مباراة بلاده ضد منتخب تاهيتي (5-0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، تحت 20 عاما.

وافتتح ياكوب بيدنارتشيك مهرجان الأهداف لمنتخب بلاده، في الدقيقة 18، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، بعد أن هيأ الكرة لنفسه بصدره ولعبها مباشرة "عالطاير" في المقص الأيمن.

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وحققت بولندا بذلك انتصارها الأول في البطولة، التي تقام على أراضيها، وذلك بعد خسارتها أمام كولومبيا في مباراة الأولى.

ويحتل منتخب بولندا مركز الوصافة في المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، وسيلعب مباراة حاسمة ضد نظيره السنغالي، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

المصدر: وكالات