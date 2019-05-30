احتشد الآلاف داخل وفي محيط كاتدرائية سان استيبان في فيينا، لوداع بطل العالم 3 مرات لسباقات الفئة الأولى للسيارات "فورمولا1" نيكي لاودا، الذي توفي في 20 مايو عن عمر 70 عاما.

وحضر مراسم التأبين الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ورموز من عالم الرياضة مثل البريطاني لويس هاميلتون، وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والسائق السابق للفريق بطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرغ، إضافة الى سائقين حاليين وسابقين منهم بطل العالم أربع مرات الفرنسي آلان بروست، وعدد من مسؤولي الفرق وكذلك الممثل أرنولد شوارزنيغر.

VIDEO: F1 legend Niki Lauda's coffin is carried inside Stephen's Cathedral in Vienna, ahead of a public mass and a private funeral. The sports legend died on May 20 at the age of 70 pic.twitter.com/z4FxLwDWOo — AFP news agency (@AFP) May 29, 2019

واستمرت مراسل الجنازة أربع ساعات بحضور 300 مدعو وسيتم دفن لاودا بنفس الزي الذي حقق به شهرته: آفرول سباقات فورمولا 1، حسب ما كشف كاهن كاتدرائية سان استيبان في فيينا، توني فابر.

Rest In Peace, Niki Lauda



Fans have been paying their last respects to the Formula 1 legend as he lay in state in St Stephen's Cathedral this morning.



Stars of F1 past and present are expected at a private Requiem Mass in Vienna later



Full story: https://t.co/Aub5NHQlNTpic.twitter.com/ueyVLiJkgm — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 29, 2019

وتوج لاودا 3 مرات بالفورمولا 1 في أعوام 1975، و1977، و1984 ووصيف البطل في عام 1976، وكان يعاني من مشكلات في الرئة مؤخرا.

المصدر: وكالات