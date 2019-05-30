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النمسا تودع أسطورة الفورمولا 1 نيكي لاودا

الرياضة

النمسا تودع أسطورة الفورمولا 1 نيكي لاودا
Reuters LISI NIESNER
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احتشد الآلاف داخل وفي محيط كاتدرائية سان استيبان في فيينا، لوداع بطل العالم 3 مرات لسباقات الفئة الأولى للسيارات "فورمولا1" نيكي لاودا، الذي توفي في 20 مايو عن عمر 70 عاما.

وحضر مراسم التأبين الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ورموز من عالم الرياضة مثل البريطاني لويس هاميلتون، وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والسائق السابق للفريق بطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرغ، إضافة الى سائقين حاليين وسابقين منهم بطل العالم أربع مرات الفرنسي آلان بروست، وعدد من مسؤولي الفرق وكذلك الممثل أرنولد شوارزنيغر.

واستمرت مراسل الجنازة أربع ساعات بحضور 300 مدعو وسيتم دفن لاودا بنفس الزي الذي حقق به شهرته: آفرول سباقات فورمولا 1، حسب ما كشف كاهن كاتدرائية سان استيبان في فيينا، توني فابر.

وتوج لاودا 3 مرات بالفورمولا 1 في أعوام 1975، و1977، و1984 ووصيف البطل في عام 1976، وكان يعاني من مشكلات في الرئة مؤخرا.

المصدر: وكالات

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