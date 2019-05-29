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نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم .. التشكيلة الأساسية
Globallookpress
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كشف مدربا أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل منهما المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره البلوز، في العاصمة الأذربيجانية باكو:

 

بينما اختار الإيطالي، ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للبلوز لمواجهة المدفعجية:

 

المصدر: "twitter/arsenal/chelseafc"

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