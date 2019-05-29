نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم .. التشكيلة الأساسية

كشف مدربا أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل منهما المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره البلوز، في العاصمة الأذربيجانية باكو:

بينما اختار الإيطالي، ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للبلوز لمواجهة المدفعجية:

المصدر: "twitter/arsenal/chelseafc"