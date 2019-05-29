نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم .. التشكيلة الأساسية
كشف مدربا أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل منهما المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو.
It's all been about this.— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.
This time.
This moment.
This opportunity.
🏆 #UELfinalpic.twitter.com/j26ONEr696
وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره البلوز، في العاصمة الأذربيجانية باكو:
📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.
🏆 #UELfinal
بينما اختار الإيطالي، ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للبلوز لمواجهة المدفعجية:
Kante starts for the Blues! 💪— Chelsea FC (@ChelseaFC) 29 мая 2019 г.
Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV
المصدر: "twitter/arsenal/chelseafc"