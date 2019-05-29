الوداد المغربي يرد بعد إيقاف حكم مباراة فريقه مع الترجي التونسي

راسل الوداد المغربي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من قرار "الكاف"، إيقاف الحكم المصري جهاد غريشة الذي أدار مباراة فريقه مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وطالب الفريق المغربي في رسالته، من الاتحاد المصري بالدخول على الخط والتأكد من أداء الحكم غريشة، باعتباره قد أساء للتحكيم المصري، بأخطاء قاتلة حرمت الوداد من هدف "صحيح" في شباك الترجي، وضربة جزاء "مشروعة".

وأوضح الوداد في مراسلته، أن الاتحاد المصري للعبة، يجب عليه فتح بحث في الموضوع، خصوصا وأن الكرة المصرية قد ساهمت في تطوير اللعبة عربيا وقاريا، وستكون حريصة على الوقوف مع الحق بعد "مجزرة" غريشة.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أوقفت غريشة لمدة 6 أشهر بحجة سوء المستوى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مواجهة الوداد وضيفه الترجي التي أقيمت الجمعة الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيلتقي الفريقان إيابا في تونس، يوم الجمعة المقبل، لتحديد بطل مسابقة الأندية الأغلى في القارة السمراء.

المصدر: وكالات