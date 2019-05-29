أعرب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن أمله في خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، كاملة وقيادة فريقه للفوز على توتنهام هوتسبير، السبت المقبل، في مدريد، والتتويج باللقب.

وقال الفرعون محمد صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة "The Guardian" البريطانية: "أنا سعيد للغاية بفرصة لعب النهائي مرة أخرى، أتمنى أن ألعب المباراة كاملة هذه المرة، يحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي، وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يحلم بتسجيل هدف الفوز، أجاب المصري قائلا: "ليس مجرد حلم. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في النهائي، ثم أفوز بكأس الأمم الإفريقية، (التي ستقام في مصر الشهر المقبل) أيضا".

ويخوض محمد صلاح النهائي الثاني على المستوى الشخصي، علما أنه تعرض خلال الموسم الماضي لإصابة قوية في كتفه خلال التحام مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليغادر أرضية الملعب بحلول الدقيقة 33.

يذكر أن محمد صلاح خاض المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، في الموسم الماضي ضد ريال مدريد (1-3)، ولكنه خرج من أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهاية الشوط الأول، إثر تلقيه إصابة في الكتف عقب احتكاك مع المدافع الصلب سيرخيو راموس، قائد الفريق الملكي.

المصدر: وكالات