مع اقتراب موعد افتتاح السوق الصيفية لانتقالات لاعبي كرة القدم، طفا على السطح مجددا نبأ إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، بعدما قضى موسمين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد جيرار روميرو الصحفي في إذاعة "RAC1" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في استعادة نيمار، مضيفا: "البارسا سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مفاوضات لاستعادة النجم البرازيلي".

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FCB y PSG empiezan conversaciones para la vuelta de NEYMAR al Barça! En esta operación entra OUSMANE DEMBELÉ que iría a París!!!!! #mercato en @islandiarac1@EsportsRAC1pic.twitter.com/RvoXERhtdB — Gerard Romero (@gerardromero) 28 мая 2019 г.

وأوضح الصحفي الإسباني، أن برشلونة سيعرض مبلغا ماليا ولاعبه الفرنسي عثماني ديمبيلي على سان جيرمان، مقابل الظفر بخدمات نيمار البالغ 27 عاما.

ودأب نيمار على خطف الأضواء منذ رحيله عن برشلونة صيف العام 2017، ولكن ليس بأدائه داخل المستطيل الأخضر، بل بسبب الأنباء التي تروج لها وسائل الإعلام، فتارة تؤكد أن النجم البرازيلي لم يستأنس بالأجواء في باريس ويريد العودة إلى الفريق الكتالوني، وفي أحيان أخرى تتحدث عن قرب انضمام هداف منتخب "السيليساو" لريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي، الذي قد يدخله برشلونة في صفقة التعاقد مع نيمار بحسبما كشف الصحفي في إذاعة "RAC1"، انضم للـ"البلوغرانا" صيف العام 2017 مقابل 125 مليون يورو، لكنه لم ينجح في مهمته الأساسية التي جاء من أجلها إلى "ملعب كامب نو"، وهي تعويض الفراغ الذي تركه نيمار.

المصدر: matchtv.ru