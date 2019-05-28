بداية صعبة لأزارينكا في "رولان غاروس" (فيديو)

استهلت اللاعبة البيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو، بفوز صعب على اللاتفية يلينا أوستابينكو.

واحتاجت فيكتوريا أزارينكا لساعة واحدة وخمسين دقيقة لكسر مقاومة اللاعبة اللاتفية، والفوز عليها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-6) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

Playing like she's back at No. 1.@Vika7 defeats former world No. 5 and 2017 Roland Garros Champion Ostapenko 6-4, 7-6(4) to advance to the 2nd round.#RG19pic.twitter.com/ZUpHoClYIW — Tennis Channel (@TennisChannel) 28 мая 2019 г.

وستكون اللاعبة البيلاروسية على موعد، في الدور الثاني، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى، التي فازت بدورها بصعوبة على السلوفاكية آنا شميدلوفا، بصعوبة كبيرة، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (0-6) و(7-6) و(6-1).

يذكر أن يلينا أوستابينكو توجت بلقب بطلة "رولان غاروس" في العام 2017، بينما خرجت من الدور الأول في الأعوام (2015، 2016، 2018، 2019).

في حين لم يسبق لفيكتوريا أزارينكا أن فازت بلقب هذه البطولة.

المصدر: وكالات