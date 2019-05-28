كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبيل نهائي دوري الأبطال

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن مهاجم الفريق الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام السبت المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "فيرمينيو تدرب الأسبوع الماضي وظهر بشكل جيد، ثم استبعدناه مرة أخرى (من التدريبات).. ابتداء من الغد، سيعاود التدريب مجددا".

Jurgen Klopp has confirmed that Roberto Firmino is fit and will be included in the squad for the final.https://t.co/c0OEXMM6cO — Sky Sports News (@SkySportsNews) 28 мая 2019 г.

وتابع المدرب الألماني، الذي يسعى لتحقيق أولى ألقابه مع ليفربول: "كل ما رأيناه حتى الآن كان جيدا بالفعل، وسيكون (فيرمينيو) على ما يرام".

وعاد فيرمينو إلى تدريبات ليفربول الأسبوع الماضي، وذلك بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الورك.

وستشكل عودة النجم البرازيلي إضافة كبيرة لنادي ليفربول، الذي يتطلع للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ العام 2005، علما بأنه خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل نادي أتلتيكو مدريد.

المصدر: rsport.ria.ru