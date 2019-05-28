مصدر مطلع يؤكد رحيل غاتوزو عن ميلان

قال مصدر مطلع إن نادي ميلان سيعلن اليوم الثلاثاء رحيل مدربه جينارو غاتوزو، وتركه تدريب النادي الإيطالي العريق لكرة القدم.

وطرأت في الأيام الأخيرة تغييرات عديدة في النادي الإيطالي، حيث بات من المؤكد رحيل المدير الرياضي لميلان ليوناردو أرواجو، والآن الدور جاء على غاتوزو.

Game over for Gennaro Gattuso at Milan 👋 pic.twitter.com/U1RlLKp5GF — Goal (@goal) May 28, 2019

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع إيفان غازيديس المدير التنفيذي للنادي مع غاتوزو مساء الاثنين.

وأوضحت الشبكة بأن عقد المدرب غاتوزو ينتهي مع ميلان صيف عام 2021، لذلك من المتوقع أن يتخلى المدرب الإيطالي عن 90% من إجمالي راتبه.

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وذكرت الشبكة أن ميلان قد فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، باحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبذلك خسر جاتوزو فرصته الأخيرة في البقاء.

الجدير بالذكر أن غاتوزو قد استلم مهمة تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، خلفا للمدرب مونتيلا، وتولى تدريب الروسونيري في 82 مباراة، نجح في الفوز 40، وتعادل في 22، وخسر 20 مباراة.

المصدر: وكالات