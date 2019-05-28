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تقارير: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي اليوم

الرياضة

تقارير: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي اليوم
Reuters Valverde
تقارير: برشلونة سيقيل مدربه فالفيردي اليوم
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كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل الفريق في التتويج بمسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه على الرغم من تتويج فالفيردي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، فقد تعرض الفريق الكتالوني لنكستين مؤخرا، بخسارته العريضة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب نهائي دوري الأبطال، ثم هزيمته أمام فالنسيا (1-2) في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في نادي برشلونة، قرروا التخلي عن فالفيردي، والاستعانة بخدمات مدرب جديد انطلاقا من الموسم المقبل.

وتشير التقارير في إسبانيا، إلى أن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا، هو أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة، على أن يكون النجم الفرنسي السابق تييري هنري مساعدا له.

المصدر: mirror

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