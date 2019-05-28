رسميا.. فريق عربي يعين تشافي مدربا جديدا له

أعلن نادي السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم اليوم، تعيين نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق تشافي هيرنانديز مدربا جديدا له.

وقال النادي القطري عبر حسابه في تويتر: "تشافي مدربا للفريق بداية من الموسم القادم .. وسيبدأ تشافي مهامه مع طاقمه الذي يضم سيرخيو أوريول، وإيفان توريس، وأوسكار هيرنانديز، وجوزيه مانويل، وديفيد باراتس، وأنطونيو لوبو، وسيرخيو غارسيا، وأنطونيو ترامولاس".

رسمياً : #تشافي مدرباً للفريق بدايةً من الموسم القادم .. وسيبدأ تشافي مهامه مع طاقمة الذي يضم

سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس،انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا ، انتونيو ترامولاس#السدhttps://t.co/QSwNMUo8ZN — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 мая 2019 г.

وكان السد آخر فريق يلعب له تشافي قبل اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم المنقضي.





OFFICIAL: Xavi announces this will be his last season as a player pic.twitter.com/JeSbfSTwNt — B/R Football (@brfootball) 2 мая 2019 г.

وانضم صاحب الـ39 عاما، إلى السد عام 2015 قادما من فريق برشلونة الذي نشأ فيه، وتألق معه في السنوات الماضية.

المصدر: تويتر