 
مباشر

رسميا.. فريق عربي يعين تشافي مدربا جديدا له

الرياضة

رسميا.. فريق عربي يعين تشافي مدربا جديدا له
Reuters Gustau Nacarino
رسميا.. فريق عربي يعين تشافي مدربا جديدا له
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwr4

أعلن نادي السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم اليوم، تعيين نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق تشافي هيرنانديز مدربا جديدا له.

وقال النادي القطري عبر حسابه في تويتر: "تشافي مدربا للفريق بداية من الموسم القادم .. وسيبدأ تشافي مهامه مع طاقمه الذي يضم سيرخيو أوريول، وإيفان توريس، وأوسكار هيرنانديز، وجوزيه مانويل، وديفيد باراتس، وأنطونيو لوبو، وسيرخيو غارسيا، وأنطونيو ترامولاس".

وكان السد آخر فريق يلعب له تشافي قبل اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم المنقضي.

وانضم صاحب الـ39 عاما، إلى السد عام 2015 قادما من فريق برشلونة الذي نشأ فيه، وتألق معه في السنوات الماضية.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"داعش" والإهمال متهمان.. الحرائق تلتهم محاصيل القمح في سوريا