يونيون برلين يصعد إلى "البوندسليغا" على حساب شتوتغارت
صعد فريق يونيو برلين إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، على حساب شتوتغارت، إثر تعادله معه من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الاثنين.
وانتزع يونيون برلين بطاقة التأهل إلى دوري الأضواء بفضل التعادل الإيجابي (2-2)، الذي حققه خارج أرضه في مباراة الذهاب، يوم الخميس الماضي.
DOO DOO DOO UNION! 🔴 pic.twitter.com/uygh0Q9MJX— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) 27 мая 2019 г.
وصعد يونيون برلين، ثالث الدرجة الثانية، للمرة الأولى إلى "البوندسليغا"، ولحق بفريقي كولن وبادربورن إلى الدرجة الأولى.
#̶R̶e̶l̶e̶g̶a̶t̶i̶o̶n̶2̶0̶1̶9̶ PROMOTION 2019 🎉 pic.twitter.com/mItO4GeOLE— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 27 мая 2019 г.
ويونيون برلين خامس فريق من العاصمة الألمانية يشارك في البوندسليغا منذ إحداثها عام 1963، والتي ستكون المدينة الوحيدة الممثلة بفريقين في الدرجة الأولى الموسم المقبل إلى جانب هرتا برلين.
بينما هبط شتوتغارت إلى الدرجة الثانية برفقة هانوفر ونورمبرغ.
المصدر: وكالات