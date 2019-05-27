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لاعب يقود فريقه بحذاء "مهترئ" إلى الفوز بأغلى مباراة في العالم (فيديو)

الرياضة

لاعب يقود فريقه بحذاء
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قاد قائد أستون فيلا، جاك غريليش، فريق طفولته إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مرتديا حذاء مهترأ، إيمانا منه بأنه سيجلب له الحظ السعيد.

والتقطت عدسات الكاميرات كابتن أستون فيلا، جاك غريليش، بعد فوز فريقه على منافسه ديربي كاونتي (2-1)، في المباراة الفاصلة بينهما "البلاي أوف"، وهو يرتدي حذاء مهترأ.

وقال جاك غريليش (23 عاما) عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

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وأضاف قائد أستون فيلا: "الصعود إلى الدوري الممتاز يعني حرفيا كل شيء بالنسبة لي. نحن نعرف أين يجب أن يلعب هذا النادي".

واختتم جاك غريليش حديثه: "بقيت في الفريق (بعد الهوبط)، والآن عدنا. لقد قدت فريق طفولتي إلى الدوري الممتاز"!

المصدر: وكالات

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