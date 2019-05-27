أستون فيلا يفوز بأغلى مباراة في العالم (فيديو)

عاد فريق أستون فيلا إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غيابه عدة مواسم، إثر فوزه على فريق ديربي كاونتي، (2-1)، في المباراة الفاصلة "البلاي أوف".

THE MOMENT WE RETURNED TO THE BIG TIME 💪#AVFCpic.twitter.com/khWPzkKPUE — Aston Villa (@AVFCOfficial) 27 мая 2019 г.

وضع المهاجم الهولندي أنور الغازي، فريقه أستون فيلا في المقدمة، في الدقيقة 44، بتسديدة رأسية بعد كرة رفعها له زميله المصري أحمد المحمدي من الجهة اليمنى.

وضاعف الإسكتلندي جون ماكغين النتيجة، عند الدقيقة 59. ومن ثم سجل المهاجم جاك ماريوت الهدف الوحيد لديربي كاونتي، في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

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وانتزع أستون فيلا، بطل الدوري سبع مرات وكأس أوروبا عام 1982، بذلك المقعد الثالث الأخير، المؤهل إلى البريميرليغ، ليعود من جديد منذ هبوطه إلى الدرجة الأولى في الموسم (2015-2016).

والتحق أستون فيلا بالثنائي، نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، اللذين ارتقيا إلى الدوري الممتاز مباشرة، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى على التوالي.

وتعد مباراة نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ ينال الفائز 170 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (215 مليون دولار) .

المصدر: وكالات