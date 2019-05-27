الكشف عن أفضل لاعب وصاحب أفضل هدف لليفربول هذا الموسم (فيديو)

نال المدافع الدولي الهولندي فيرغيل فان ديك، جائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي لموسم 2018/2019، بتصويت الجماهير وكذلك بتصويت زملائه في الفريق.

وفاز فان ديك بالجائزة الأولى المقدمة من راعي الفريق شركة "ستاندرد تشارترد"، بعد حصوله على 46.8 في المئة من الأصوات، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وجاء المصري محمد صلاح، في المركز الثاني، بحصوله على 23.9 في المئة، فيما جاء السنغالي ساديو ماني ثالثا بـ 11.3 في المئة، وحل كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبيرتسون، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واختير الهدف الذي سجله صلاح في شباك تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل هدف لنادي ليفربول هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مباراة مهمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه توتنهام في الأول من الشهر المقبل.

يذكر أن ليفربول اكتفى بوصافة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نافس بقوة على لقب المسابقة، الذي توج به مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات