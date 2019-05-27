رونار يكشف قائمة منتخب المغرب لكأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم اليوم، القائمة الأولية لمنتخب "أسود الأطلس"، وذلك استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ولم تشهد القائمة الأولية مفاجآت تذكر، حيث شهدت تواجد جل اللاعبين الذين شكلوا الركيزة الأساسية للمنتخب في الفترة الأخيرة، إضافة إلى عودة المهاجم "القناص" عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي إلى القائمة، بعد غياب طويل.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالتالي:

وسحبت في أبريل الماضي، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وأوقعت "أسود الأطلس" في المجموعة الرابعة، إلى جانب كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.

المصدر: الاتحاد المغربي