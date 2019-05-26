المغرب يحتج رسميا على التحكيم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه تقدم باحتجاج إلى الاتحاد الإفريقي بحق الحكم المصري جهاد جريشة، على خلفية أدائه في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، بالتعادل 1-1، لكنها شهدت احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف، لاسيما على خلفية إلغاء هدف لهم في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وذلك بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

وأكد الاتحاد المغربي في بيان اليوم أنه بعث برسالة إلى الاتحاد الإفريقي احتج "من خلالها على الحكم المصري السيد جهاد جريشة الذي قاد المباراة... بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي".

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وفي الرسالة التي كتبت باللغة الفرنسية، ونشرها الاتحاد المغربي على موقعه، اعتبر أنه "لم يكن ثمة أي معيار لإلغاء الهدف" الذي سجله أيوب العملود في أواخر الشوط الأول، والذي احتسبه جريشة بداية قبل أن يلغيه بعد مراجعة الفيديو.

واعتبر الحكم أن الكرة لمست يد اللاعب إسماعيل الحداد قبل وصولها إلى العملود الذي حولها إلى شباك الحارس التونسي معتز بن شريفية.

واعتبر الاتحاد المغربي أن "الكرة لم تلمس مباشرة يد أو ذراع" اللاعب.

وفي الشوط الثاني، طالب لاعبو الوداد باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي الترجي داخل منطقة الجزاء. لكن جريشة الذي لجأ لتقنية "VAR" مرة جديدة، لم يحتسب هذه الركلة.

ورأى الاتحاد المغربي في رسالته أن اللاعب التونسي "تعمد" رفع ذراعه "من أجل محاولة وقف الكرة"، معتبرا أنه "إذا كان هدفنا قد ألغي بسبب لمسة يد، فإن منح ركلة جزاء بسبب هذه الحالة هو أكثر وضوحا".

وأكد الاتحاد المغربي أنه ينتظر "إجابة سريعة" من الاتحاد الإفريقي، داعيا إلى اتخاذ "عقوبات" بحق الفريق التونسي الذي يستضيف مباراة الإياب على ملعب رادس بضواحي تونس العاصمة في 31 مايو.

المصدر: أ ف ب