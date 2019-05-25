أهدر الترجي الرياضي التونسي، فرصة تاريخية بتحقيق انتصار حاسم على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، عقب التعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي متقدما عبر العاجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44، وحافظ على تقدمه حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، ليؤجل حسم اللقب الأفريقي إلى موقعة الإياب.

وأبقى المدافع العاجي الشيخ إبراهيم كومارا حظوظ فريقه الوداد البيضاوي المغربي قائمة في التتويج بلقب المسابقة، عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه الترجي التونسي عند الدقيقة 79، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 لطرد قائده إبراهيم النقاش.

#CAFCL Result: Wydad Casablanca 1-1 Esperance (Coulibaly 44', Comara 79'). Wydad Casablanca and Esperance shared the spoils in the first leg of the CAF Champions League final played at the Stade Prince Moulay Abdellah. #DiskiFanspic.twitter.com/0XXA6ofBuK — DISKIFANS (@diskifans) ٢٥ مايو ٢٠١٩

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل بالملعب الأولمبي في رادس ضواحي العاصمة تونس في لقاء سيشهد غياب 5 لاعبين أساسيين في صفوفهما بسبب الإيقاف وهم شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي ومعز بن شريفية من الترجي، وإبراهيم النقاش وأشرف داري من الوداد.

وبات يكفي الترجي الفوز بأي نتيجة في عقر داره أو التعادل السلبي، من أجل التتويج بطلا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، فيما أصبح الوداد في حاجة للفوز أو التعادل 2-2 للتتويج بطلا.

المصدر: وكالات