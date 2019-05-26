سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي

أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة العمليات بمحض إرادته وتعمده الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي خسره برشلونة 1-2 ضد فالنسيا.

وقال سواريز، خلال بيان نشره على حسابه عبر "تويتر": "يوم من الحزن والإحباط لعدم قدرتي على مساعدة زملائي، لكن نعم أنا فخور بهم جميعا، حيث حاولوا بكل ما لديهم لإسعاد الجماهير، والآن حان الوقت للتغيير للموسم الجديد، وفعل كل شيء ممكن لتحقيق ذلك".

وأضاف: "لا أبرر عادة ما يقال عني ويصل للجماهير، ولكن هذه المرة أرى أنه علي أن أرد، لأن الكثير مما قيل به نوايا سيئة وتشكيك في احترافي".

وتابع لويس: " بدأت هذا الموسم مع آلام في الغضروف وهو ما يعرفه الكثيرون ومع الجهد الكبير الذي قام به الطاقم الطبي للنادي، تحملت الأمر دون مشكلة وشكرا جزيلا لهم على عملهم وتفانيهم".

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وتابع: "الإصابة التي دفعتني لإجراء العملية الجراحية لا علاقة لها بالغضروف، ولكن بسبب تمزق الغضروف المفصلي الذي عانيت منه ضد ليفربول، ولهذا السبب اضطررت إلى الخضوع للجراحة وعدم المشاركة في نهائي الأمس".

واختتم سواريز: "منذ انضمامي للفريق أثبت أنني احترافي ولم أدخر جهدا أو عرقا لأجل مساعدة النادي، لأنه كان دائما شغفي وحلمي التواجد هنا، وشكرا للجميع ويحيا برشلونة".

جدير بالذكر أن سواريز قد يلحق بمنتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الشهر المقبل.

المصدر: twitter\Luis Suarez