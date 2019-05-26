نكسة جديدة لبرشلونة بعد كارثة أنفيلد.. هل هي النهاية لفالفيردي؟

خرجت صحيفة "ماركا" الإسبانية بعنوان "هل هي النهاية لمدرب البارسا؟" في إشارة إلى أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، في طريقه للرحيل عن قلعة "كامب نو".

وزاد الأمر سواء بالنسبة لبرشلونة بعد خسارة البطولة الثانية على التوالي وهي نهائي كأس الملك ضد فالنسيا 2-1 أمس السبت، مما يعني أن البلوغرانا أنهى الموسم ببطولة واحدة في خزائنه وهي بطولة الدوري المحلي.

وكان الاتجاه يصب في مصلحة فالفيردي خاصة بعد دعم الإدارة له وميسي واللاعبين، لكن الحسابات الآن تغيرت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حتى بعد دعم ميسي والإدارة لفالفيردي، فالمدرب في طريقه إلى الرحيل بسبب ضغط الجماهير الكبير.

وكان بارتوميو رئيس برشلونة قد صرح بعد المباراة قائلا: "لا أعتقد أن فالفيردي هو المسؤول عن تلك الهزيمة، اللاعبون لعبوا بشكل جيد، استحوذنا على الكرة وسجلنا، ولكن فالنسيا سجل أهدافا أكثر".

Another disappointment



And the season is over for @FCBarcelona



Is this the end for Valverde?



🤔https://t.co/SMT5chynuOpic.twitter.com/1OnsdS4UyX — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 25, 2019

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يذكر أن برشلونة خسر أمام ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 7 مايو، حين قلب ليفربول هزيمته بثلاثة أهداف مقابل صفر في مباراة الذهاب إلى فوز بأربعة أهداف لصفر في مباراة الإياب.

المصدر: marca.com