فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقب كأس ملك إسبانيا

توج نادي فالنسيا بطلا لمسابقة ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على برشلونة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بينتو فيامارين".

أحرز ثنائية الفريق الفائز كل من كيفن غاميرو في (د.23) ورودريغو مورينو في (د.33)، فيما أحرز هدف البارسا الوحيد ليونيل ميسي في (د.73).

وكان برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاما، يبحث أن يصبح أول ناد يتوج خمس مرات تواليا، لكنه بقي متعادلا مع انجازي ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيك بلباو (1930-1933) المتوجين أربع مرات على التوالي.

في المقابل، نجح فالنسيا بتكريس عقدته لبرشلونة هذا الموسم، فبرغم أنه استهل المباراة مع فوز يتيم في آخر 14 مواجهة بين الطرفين، إلا أنه كان تعادل مرتين مع برشلونة في الدوري (1-1 و2-2).

وتوج "الخفافيش" فورتهم الرائعة في نهاية الموسم في الدوري وضمانهم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فاحتفلوا بأفضل طريقة بمئويتهم من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 2008.

المصدر: وكالات