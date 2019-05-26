ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

كشف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول الإنكليزي عن كواليس مشادته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ميلنر في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنكليزية على أن ميسي وصفه بـ"الحمار" خلال المشادة بين الثنائي في النفق المودي إلى غرف تبديل الملابس بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا.

James Milner reveals Lionel Messi's one-word insult during Champions League tie https://t.co/d8Q0h9jrxopic.twitter.com/a95R0ezxi3 — Mirror Football (@MirrorFootball) May 26, 2019

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وقال ميلنر: "ميسي بين الشوطين في ملعب الكامب نو لم يكن سعيدا ووجه لي بعض الكلمات باللغة الإسبانية منها كلمة حمار وهي تستخدم أيضا في كرة القدم الإسبانية، كمصطلح عام للشخص الذي يركل الناس".

وأضاف: "ميسي ظل يتحدث كثيرا باللغة الإسبانية خلال سيره بالنفق بين شوطي المباراة ولكني لم أفهم من حديثه سوى هذه الكلمة".

وختم قائلا: "أنت لا تريد أن تعرضه للأذى، لكن هذه اللعبة رياضة تعتمد على القوة الجسدية. فإذا كان يدير اللعبة على طريقته، عليك أن تحاول تشويش انسجامه وتناغمه.. هذا جزء من اللعبة. إنه الجزء الذهني منها".

وعوض ليفربول خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة في الكامب نو، بتحقيق عودة تاريخية في لقاء الإياب بملعبه، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل، وسيكون نهائي الموسم الحالي إنجليزيا خالصا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات