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ميسي "يلبس" الحذاء الذهبي للمرة السادسة

الرياضة

ميسي
Reuters ALBERT GEA
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أصبح نجم نادي برشلونة، وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلا للأهداف للمرة الثالثة تواليا.

جاء ذلك بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد البرغوث مع ختام الدوري الفرنسي أمس.

وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري، بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا بعدما سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1.

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وقال ميسي البالغ 31 عاما والذي لعب دورا كبيرا في إحراز برشلونة لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي أمس، إنه لا يفكر كثيرا في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وأضاف ميسي قبل مواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك اليوم السبت: "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية".

المصدر: وكالات

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