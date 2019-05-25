الفرنسي بير يحرز ثاني ألقابه الترابية في 2019

أحرز الفرنسي بنوا بير ثاني ألقابه على الأراضي الترابية هذا العام على أرضه في دورة ليون، بعد فوزه السبت على الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-3 في المباراة النهائية.

وحسم بير المصنف 51 عالميا المباراة أمام خصمه المصنف 28 في مباراة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

وهذا اللقب الثالث في مسيرة ابن مدينة أفينيون بعد باشتاد في 2015 ومراكش المغربية في أبريل الماضي، فيما خسر ألياسيم مباراته النهائية الثانية بعد ريو في فبراير الماضي.

وسيتسلق بير الاثنين تصنيف اللاعبين المحترفين إلى المركز 38 بفارق موقع واحد عن مواطنه ريشار غاسكيه.

وقال بير في المؤتمر الصحفي: "هدفي الاستمرار في حصد الانتصارات كي أكون بين رؤوس المجموعات في ويمبلدون".

وتابع "الفوز في فرنسا أجمل مما اختبرته في باشتاد أو مراكش... هناك انتقادات كثيرة تجاهي، منذ بدأت (مسيرتي) حول تصرفاتي، الطريقة التي أغضب فيها أو أحطم المضارب أو أنني لست لاعب كرة مضرب. ما أكدته أنني فزت بلقبين في غضون أسابيع قليلة".

ويلتقي بير في الدور الأول من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، مع الروماني ماريوس كوبيل (83 عالميا).

في المقابل عانى ألياسيم البالغ 18 عاما من آلام في عضلات فخذه الأيسر ما يعكر إمكانية مشاركته في رولان غاروس. قال الكندي: "من المبكر قول ذلك. هناك يومان. سنرى مع فريقي ماذا سنفعل. بالكاد أنهيت المباراة اليوم. الوضع معقد وطرأ فجأة الجمعة. أنا خائب ومحبط كثيرا".

المصدر: أ ف ب