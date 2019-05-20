تيم والتر مدربا جديدا لشتوتغارت

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع، تيم والتر، للإشراف على تدريب الفريق بعقد لمدة سنتين، في نهاية الموسم الحالي.

ويشرف على تدريب شتوتغارت حاليا المدرب المؤقت نيكو ويليغ، الذي سيقوده في مباراتي الملحق (البقاء والهبوط) الخميس والاثنين المقبلين.

واحتل شتوتغارت المركز السادس عشر في نهاية البونسدليغا، وسيواجه ثالث الدرجة الثانية يونيون برلين ذهابا وإيابا، لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وكان والتر (43 عاما) قاد هولشتاين كييل إلى المركز السادس في الدرجة الثانية.

وقال المدير الرياضي في شتوتغارت، توماس هيتسلبرغر: "اعتماد تيم والتر على كرة هجومية ومثيرة يناسب شتوتغارت تماما. معا، نريد التركيز أكثر على لاعبينا الشبان".

وسبق لوالتر أن عمل مدربا للشبان في ناديي بايرن ميونيخ وكارلسروه.

المصدر: أ ف ب