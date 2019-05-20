حقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في فلسطين!

كشف موقع "leadstories" المتخصص في رصد الشائعات والأخبار المفبركة، أن خبر تبرع نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان فلسطين عار من الصحة.

وذكر الموقع أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".

Fake News: Cristiano Ronaldo Did NOT Donate €1.5 Million to Palestinians This Week https://t.co/i0eGovOKDepic.twitter.com/OpwlZ4bDRR — Lead Stories (@LeadStoriesCom) May 19, 2019

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وكال عدد كبير من المتابعين العرب المديح لرونالدو وأشادوا بإنسانيته، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خبرا نقلته العديد من وسائل الإعلام، يفيد بتبرع رونالدو بمبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال شهر رمضان.

يذكر أن حسابات رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي تخلوا من أي خبر عن التبرع لفلسطين، ما يؤكد أن الخبر مفبرك.

المصدر: leadstories.com