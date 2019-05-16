تقارير صحفية: رونالدو يتبرع لإطعام الصائمين في فلسطين
كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين في شهر رمضان.
ووفقا لموقع "telesurtv.net" فقد خصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.
Cristiano Ronaldo ha donado 1 ,5 millones para las comidas iftar en Palestina.#Respect ❤️ pic.twitter.com/cwk5AlZVmV— ραвℓιи 7 🇦🇷 🐐 (@Pablo7_Mar7inez) 15 мая 2019 г.
Cristiano Ronaldo donate $1.5m to Palestine Gaza. Behind every successful person, check out where he pays his homage. You can't reach out to lives in need especially #Orphans & remain the same. You might not have millions to change lives, but a token can put smiles on their faces pic.twitter.com/OWyPRsFJ5M— ONWADAN'S CHARITY FOUNDATION (@onwa_dan) 16 мая 2019 г.
ويعرف عن النجم البرتغالي بأنه أحد أكثر الأشخاص مشاركة في الأعمال الإنسانية حول العالم.
المصدر: وكالات