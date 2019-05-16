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تقارير صحفية: رونالدو يتبرع لإطعام الصائمين في فلسطين

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تقارير صحفية: رونالدو يتبرع لإطعام الصائمين في فلسطين
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كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين في شهر رمضان.

ووفقا لموقع "telesurtv.net" فقد خصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.

ويعرف عن النجم البرتغالي بأنه أحد أكثر الأشخاص مشاركة في الأعمال الإنسانية حول العالم.

 

المصدر: وكالات 

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