مبابي يوجه رسالة تحذيرية لميسي

أعرب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بمنافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

ويطارد مبابي صاحب الـ32 هدفا في الدوري الفرنسي، ميسي متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الذي سجل 36 هدفا في الدوري الإسباني.

وقال مبابي، في تصريح أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حتى إذا خسرت، فإن ذلك سيكون أمام ميسي، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

🗣👊 El desafío de Mbappé a Messi: “Esto no se ha acabado”https://t.co/L32Tox9YZWpic.twitter.com/C5LRVKt6ya — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 20, 2019

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وأضاف: "التفكير في أنه يمكنني الفوز بلقب أفضل هداف أوروبي حتى المباراة الأخيرة، أمر يشعرني بالفخر، لكن السباق لم ينته".

ووسع ميسي الفارق مع مبابي إلى 4 أهداف، بعدما أحرز هدفين في مرمى إيبار، أمس الأحد، في ختام منافسات الدوري الإسباني.

ويتبقى لدى النجم الفرنسي الشاب فرصة أخيرة لمعادلة ميسي أو تخطيه، عندما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريمس في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، الجمعة المقبلة.

المصدر: وكالات