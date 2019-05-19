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تسيسكا موسكو بطلا لـ "يوروبا ليغ" (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو بطلا لـ
Sputnik
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توج فريق تسيسكا موسكو بلقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروبا ليغ"، وذلك على حساب منافسه أنادولو إفيس بيلسن التركي.

وتغلب الفريق الروسي على منافسه التركي، بفارق 8 نقاط، بنتيجة (91-83) تفاصيلها كالتالي: (29-20، 22-15، 20-24، 21-23)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وأحرز تسيسكا موسكو بذلك لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي، لأول مرة منذ عام 2016، وللمرة الرابعة بحلتها الجديدة.

بينما اكتفى فريق ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، بالمركز الثالث، على حساب الفريق التركي الآخر فنر بختشة، إثر فوزه عليه بفارق كبير وصل إلى 19 نقطة، تفاصيلها كالتالي: (24-16، 14-24، 31-23، 25-12).

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المصدر: "rsport.ria.ru" 

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