تسيسكا موسكو بطلا لـ "يوروبا ليغ" (فيديو)
توج فريق تسيسكا موسكو بلقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروبا ليغ"، وذلك على حساب منافسه أنادولو إفيس بيلسن التركي.
وتغلب الفريق الروسي على منافسه التركي، بفارق 8 نقاط، بنتيجة (91-83) تفاصيلها كالتالي: (29-20، 22-15، 20-24، 21-23)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد.
What it’s all about 👏#F4GLORYpic.twitter.com/riO08BTgQT— EuroLeague (@EuroLeague) 19 мая 2019 г.
Count another THREE for @ShaneLarkin_3 as his buzzer-beater sends the #F4GLORY crowd wild!#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/BRBXKVQ1FK— EuroLeague (@EuroLeague) 19 мая 2019 г.
Trick Shot...#F4GLORYpic.twitter.com/HtSM27BOE0— EuroLeague (@EuroLeague) 19 мая 2019 г.
وأحرز تسيسكا موسكو بذلك لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي، لأول مرة منذ عام 2016، وللمرة الرابعة بحلتها الجديدة.
بينما اكتفى فريق ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، بالمركز الثالث، على حساب الفريق التركي الآخر فنر بختشة، إثر فوزه عليه بفارق كبير وصل إلى 19 نقطة، تفاصيلها كالتالي: (24-16، 14-24، 31-23، 25-12).
.@RMBaloncesto finishes its season on a winning note by pulling away to beat Fenerbahce Beko Istanbul 75-94 in the third place game on Sunday at Fernando Buesa Arena— EuroLeague (@EuroLeague) 19 мая 2019 г.
Highlights... pic.twitter.com/oS3RWgdOWm
المصدر: "rsport.ria.ru"