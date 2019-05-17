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تسيسكا موسكو يبلغ نهائي "يورو ليغ" من بوابة مدريد (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يبلغ نهائي
Sputnik
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تأهل فريق تسيسكا موسكو إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروبا ليغ"، وذلك على حساب منافسه ريال مدريد الإسباني، بطل الموسم الماضي.

ونجح الفريق الروسي في قلب موازين القوى لصالحه في الربع الأخير، والفوز على الفريق الملكي، بفارق 5 نقاط، بنتيجة (95-90) تفاصيلها كالتالي: (18-22، 25-23، 22-28، 30-17)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضرب تسيسكا موسكو بذلك موعدا في النهائي مع فريق أنادولو إفيس بيلسن التركي، الذي تغلب بدوره على مواطنه فنر بختشة، بواقع (92-73)، في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي.  

بينما سيكتفي ريال مدريد بالمنافسة على المركز الثالث ضد فنر بختشة.

المصدر: "rsport.ria.ru"

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