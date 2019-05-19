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الدوري الإسباني.. برشلونة ينهي موسمه بتعادل مع ليفانتي (فيديو)

الرياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة ينهي موسمه بتعادل مع ليفانتي (فيديو)
AFP STRINGER
الدوري الإسباني.. برشلونة ينهي موسمه بتعادل مع ليفانتي (فيديو)
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اختتم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، مشواره في المسابقة، بتعادل مع مضيفه إيبار، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت اليوم، لحساب الأسبوع الـ 38.

وتكفل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بتسجيل ثنائية البارسا، في الدقيقتين 31 و32، فيما أحرز هدفي إيبار، كل من مارك كوكورييا، وبابلو دي بلاسيس، في الدقيقتين (20 و45).

وهذه المرة الأولى التي يتعادل فيه إيبار على ملعبه مع برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، فيما عزز إيبار موقعه في المركز الـ 12، برصيد 47 نقطة.

المصدر: silatv

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