رسميا.. مصر تكشف تميمة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو وصور)

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة البطولة، المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

واتخذت التميمة شكل طفل، يدعى "توت" (تيمنا باسم الملك توت عنخ أمون أحد ملوك الفراعنة)، يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

After a long journey .. He is finally here .. Say Hi to our special host for the AFCON 2019 👋

بعد رحلة طويلة .. لقد وصل أخيرا .. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص في كأس أفريقيا 2019 😉#مصر_٢٠١٩#Egypt_2019pic.twitter.com/5uoC4XmSVL — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) 19 мая 2019 г.

وستشهد النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا في مصر، مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.

وسحبت في أبريل الماضي، قرعة البطولة، وأسفرت عن النتائج التالية:

ها هي المجموعات! 👌



📋 24 فريقًا للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا 🏆



ما هي أكثر مباراة تتطلع لمشاهدتها؟ 👀 pic.twitter.com/JK6FF3tNCI — CAF - عربي (@caf_online_AR) 12 апреля 2019 г.

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو.

المصدر: تويتر