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رسميا.. مصر تكشف تميمة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. مصر تكشف تميمة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو وصور)
AFP
رسميا.. مصر تكشف تميمة كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو وصور)
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كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة البطولة، المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

واتخذت التميمة شكل طفل، يدعى "توت" (تيمنا باسم الملك توت عنخ أمون أحد ملوك الفراعنة)، يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

وستشهد النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا في مصر، مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.

وسحبت في أبريل الماضي، قرعة البطولة، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي. 

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا. 

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا. 

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا. 

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو.

المصدر: تويتر

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