نشوب حريق داخل مقر النادي الأهلي المصري

اندلع حريق محدود في مقر نادي الأهلي المصري، فرع الجزيرة، اليوم السبت، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه.

وأفادت تقارير صحفية بأن مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين أن حريقا محدودا نشب في ملعب مختار التتش، بعد أن اشتعلت النيران في بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسة للملعب. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.

المصدر: صحف مصرية