الأردني أبو غوش يحصد ميدالية عالمية أخرى

أحرز النجم الأردني، أحمد أبو غوش، الميدالية الفضية لوزن تحت 74 كغم في بطولة العالم للتايكواندو، المقامة حاليا في مدينة مانشستر البريطانية.

وخسر أحمد أبو غوش أمام منافسه الإيطالي، سيمون أليسيو، وذلك في النزال النهائي الذي جمعهما، اليوم السبت.

واستهل أبو غوش مشاركته في البطولة بفوزه على اللاعب السلوفاكي، جيوفاني سلانسي، في الدور الـ 64، قبل أن يتأهل إلى الدور التالي على حساب اليوناني، جورجيوس روديتيس.

وتمكن النجم الأردني من الفوز على الأوزبكي، نيكيتا رافالوفيتش، المصنف الثاني على العالم، وصاحب ذهبية دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا العام الماضي.

وهذه الميدالية هي الثانية للاعب أبو غوش في تاريخ مشاركته ببطولة العالم، بعد أن ظفر ببرونزية وزن ما تحت 67 كغم في النسخة الماضية، والتي أقيمت في مدينة موغو الكورية عام 2017.

يذكر أن أحمد أبو غوش أهدى بلاده أول ميدالية أولمبية، بفوزه بذهبية وزن 68 كيلوغراما، خلال دورة العاب الأولمبية الصيفية التي جرت في ريو دي جانيرو البرازيلية 2016.

المصدر: وكالات