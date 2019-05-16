ضجة كبيرة في بريطانيا.. عائلة أسامة بن لادن تدعم ناديا يملكه ماكابي وأمير سعودي

كشفت محكمة بريطانية تفصل في نزاع على رئاسة فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن تلقي مالك النادي، كيفيك ماكابي، أموالا من عائلة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأثارت الأنباء التي سربت من جلسات المحكمة ضجة كبيرة في الصحف البريطانية الرياضية، وتم تداول الخبر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما سُرّب من معلومات خلال اليوم الرابع من جلسات التحقيق والاسمتاع في المحكمة، أشارت المصادر إلى أن فريق شيفيلد يونايتد تلقى مبلغا ماليا قدره 3 ملايين يورو، على شكل قرض من أحد أفراد عائلة زعيم تنظيم القاعدة، تحت مُسمى "مشروع ديلتا"، في العام 2017.

ودخل كيفين ماكابي، والأمير السعودي عبدالله مسعد بن عبد العزيز آل سعود، اللذان يملكان 50% من أسهم فريق شيفيلد يونايتد، في صراع من أجل رئاسة الفريق الإنجليزي، ووصل الأمر إلى المحاكم من أجل فض النزاع، إلا أن الأمور تطورت كثيرا وكشفت عن حقائق خطيرة بخصوص تمويل فريق شيفيلد يونايتد.

وتحدث أندرياس غليدهيل، محامي عبدالله آل السعود، في المحكمة، وأشار إلى أن ماكابي يعلم من أين حصل على التمويل المالي، وهو ما كشفته الصحف البريطانية بعد ذلك، وأوضحت أن غليدهيل أكد أن التمويل جاء من أحد أفراد عائلة أسامة بن لادن.

بينما ينكر ماكابي كل المزاعم ويدعي أنها كانت "مزحة".

ووفقا للمعلومات من التحقيق، فقد تم رصد رسائل إلكترونية من رجل يدعى، جيريمي توتون، وهو أحد زملاء ماكابي الذي أصبح عضوا في مجلس إدارة فريق شيفيلد يونايتد عام 2017، تشير إلى تخوف توتون من وصول المعلومات إلى الصحف المحلية وانتشار الخبر تحت عنوان: "شيفيلد يونايتد يغسل الأموال للمتطرفين".

وصعد فريق شيفيلد يونايتد مباشرة إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليغ" في الموسم المقبل، رفقة نورويتش سيتي.

المصدر: وكالات