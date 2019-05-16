النصر بطلا للدوري السعودي (فيديو)
توج النصر بلقب بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الباطن (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثلاثين والأخيرة للدوري.
ويدين النصر بالفضل في انتصاره لمهاجمه المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الذي أحرز هدفي فريقه، في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و57)، ليعزز تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، برصيد 34 هدفا.
⚽ الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 26— دوري بلس (@dawriplusksa) 16 мая 2019 г.
النصر 1 الباطن 0 #النصر_الباطن#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسpic.twitter.com/IA4lLN4APy
⚽ الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 57— دوري بلس (@dawriplusksa) 16 мая 2019 г.
النصر 2 الباطن 1 #النصر_الباطن#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسpic.twitter.com/9XNASWhho7
بينما سجل التونسي، زياد العونلي، هدف الضيوف الوحيد، عند حلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.
⚽ الهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب زياد العونلي في الدقيقة 54— دوري بلس (@dawriplusksa) 16 мая 2019 г.
النصر 1 الباطن 1#النصر_الباطن#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسpic.twitter.com/sXPUFnRw7U
وبدوره، تربع النصر على عرش صدارة الدوري، برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، الذي حقق فوزا بطعم العلقم على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ورفع النصر رصيده إلى 8 ألقاب، ليتقاسم المركز الثاني مع الاتحاد، بينما يحمل الهلال الرقم القياسي برصيد 15 لقبا.
المصدر: وكالات