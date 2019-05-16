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النصر بطلا للدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

النصر بطلا للدوري السعودي (فيديو)
Reuters
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توج النصر بلقب بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الباطن (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثلاثين والأخيرة للدوري.

ويدين النصر بالفضل في انتصاره لمهاجمه المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الذي أحرز هدفي فريقه، في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و57)، ليعزز تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، برصيد 34 هدفا.

 

بينما سجل التونسي، زياد العونلي، هدف الضيوف الوحيد، عند حلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

وبدوره، تربع النصر على عرش صدارة الدوري، برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، الذي حقق فوزا بطعم العلقم على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع النصر رصيده إلى 8 ألقاب، ليتقاسم المركز الثاني مع الاتحاد، بينما يحمل الهلال الرقم القياسي برصيد 15 لقبا. 

المصدر: وكالات

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