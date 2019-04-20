مانشستر سيتي يضمد جرحه الأوروبي بالثأر من توتنهام

اجتاز مانشستر سيتي صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا سريعا، بعدما حقق فوزا ثمينا 1-0 على ضيفه توتنهام، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الشاب فيليب فودين الذي أحرز هدف المباراة الوحيد بعد رأسية قوية في (د.5). ليصبح أول لاعب من مواليد 2000 يسجل هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1 × 0 توتنهام | هدف فودين pic.twitter.com/Oyoc8Zb5gL — مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) April 20, 2019

وبهذا الفوز الثمين اعتلى الفريق الشمالي الصدارة مؤقتا برصيد (86 نقطة) بفارق نقطة يتيمه عن منافسه ليفربول، وكان السيتي قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي قبل 3 أيام على يد توتنهام هوتسبر (خسر 0-1 ذهابا وفاز 4-3 إيابا).

وتجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط أمام أرسنال وتشيلسي ليصبح مهددا بفقد المركز الثالث لصالح أي منهما مع ختام مباريات المرحلة.

المصدر: RT