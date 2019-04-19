"الماتادور" الإسباني نادال يبلغ نصف نهائي مونتي كارلو

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا، الدور نصف النهائي لدورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للتنس، عقب فوزه اليوم على الأرجنتيني غيدو بيا بمجموعتين دون رد.

وتخطى نادال الباحث عن لقبه الثاني عشر في الدورة المقامة على الملاعب الترابية، عتبة بيا المصنف 35 بنتيجة 7-6 و6-3، في مباراة استغرقت ساعتين و20 دقيقة.

ويلاقي نادال في نصف النهائي، الإيطالي فابيو فونييني، الذي تجاوز عقبة الكرواتي بورنا تشوريتش (1-6، 6-3 و6-2).

وواصل نادال تعزيز سجله المذهل في مونتي كارلو، إذ حقق اليوم فوزه الـ71 مقابل أربع هزائم فقط، آخرها في نصف نهائي العام 2015 عندما خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، والذي ودع اليوم منافسات الدورة الحالية، إثر خسارته في الدور ربع النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

المصدر: وكالات