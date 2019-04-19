قدم نادي قادش المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عرضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إليه، بعدما ودع فريقه يوفنتوس منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب قادش، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الأضواء "الليغا"، عبر حسابه الرسمي في تويتر ساخرا: "رونالدو.. لا تحزن للخروج أمام أياكس. انضم إلينا في قادش وسننافس معا في دوري الأبطال في غضون بضع سنوات".

Hola, @Cristiano, no estés triste por la eliminación frente al #Ajax y vente para el #CádizCF, que en un par de años vamos a estar ahí luchando.

Um abraço muito forte. 😍⚽️🙌💛💙 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 17 апреля 2019 г.

ويحتل قادش المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن غرناطة صاحب المركز الثالث، آخر المراكز التي تمنح صاحبها بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء.

وكان يوفنتوس ودع الثلاثاء الماضي منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، إثر الخسارة أمام أياكس أمستردام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-3)، وهو ما أثار غضب رونالدو، حتى أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن اليوفي قبل نهاية عقده في 2022.

المصدر: تويتر + وكالات