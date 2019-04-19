رونالدو في موقف لا يحسد عليه!

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعاني من الوحدة والعزلة داخل أروقة فريقه يوفنتوس، بعد الخروج المرير لـ"اليوفي" من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونقل الموقع الإيطالي عن إيدو أغيري الصحفي المقرب جدا من رونالدو، أن الأخير سئم من اللعب بمفرده في صفوف يوفنتوس.

وأضاف الصحفي: "رونالدو هو أفضل هداف وأفضل من يصنع الأهداف لزملائه، كما أنه يسجل دائما في المباريات الكبرى، لكن كل ذلك لم يكن كافيا ليوفنتوس".

وعلق أغيري على التقارير التي انتشرت مؤخرا، وتحدثت عن طلب رونالدو الرحيل عن يوفنتوس، قائلا: "هذه الأنباء ليست صحيحة، ورونالدو لم يقدم أي طلب للنادي".

وخرج يوفنتوس الثلاثاء الماضي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته أمام أياكس أمستردام (2-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما أثار غضب "الدون"، الذي كان يتطلع للفوز بلقب المسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخه والأولى مع اليوفي.

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وذكرت تقارير إعلامية إيطالية في وقت سابق، أن يوفنتوس بدأ من الآن التفكير في اللاعبين الذين سيتعاقد معهم قبل انطلاق الموسم المقبل، من أجل مساعدة الفريق للتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1996، ويأتي في مقدمة المرشحين، النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وفيريكو كييزا مهاجم فيورنتينا، وجواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي، إضافة إلى صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

المصدر: وكالات