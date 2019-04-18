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وسائل إعلام إيطالية: رونالدو غاضب.. يريد تعزيزات

الرياضة

وسائل إعلام إيطالية: رونالدو غاضب.. يريد تعزيزات
Reuters
وسائل إعلام إيطالية: رونالدو غاضب.. رونالدو يريد صلاح للوصول إلى إسطنبول
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ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي يوفنتوس وضعت المصري محمد صلاح، على رأس قائمة المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، من أجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وودع اليوفي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ربع النهائي، إثر الخسارة أمام أياكس أمستردام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-3.

هذه الخسارة والخروج من المسابقة القارية، وفقا لوسائل إعلام إيطالية، أثارا غضب هداف يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم مطلع هذا الموسم إلى فريق "السيدة العجوز"، بهدف قيادته للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي عامي 1985 و1996.

وأبرزت الصحف الإيطالية غضب رونالدو بعد الخروج الأوروبي، إلى جانب رغبته في تعاقد فريقه مع نجوم كبار على رأسهم صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

وعنونت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت: "رونالدو غاضب، بانتظار التعزيزات، صلاح هو الحلم.. التفكير في زانيولو، كييزا، جواو فيليكس، دياز، أومتيتي".

ومن جانبها، قالت صحيفة توتو سبورت: "تعزيزات في كل المراكز.. يوفنتوس يفكر بالفعل في خطة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 باسطنبول".

وتابعت: "الجوهرة الأرجنتينية (ديبالا) يبدو أقرب للرحيل عن يوفنتوس، وبيعه يعني تمويل صفقة واحد من فيليكس، كييزا، إيكاردي، صلاح".

المصدر: وكالات

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