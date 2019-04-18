ريال مدريد يرفع عرضه للتعاقد مع هازارد

أصبح الحديث عن انتقال النجم البلجيكي إيدن هازارد جناح تشلسي إلى ريال مدريد "مكررا"، إذ باتت الصحف الإنجليزية والإسبانية تنشر يوميا تقارير عن هذا الموضوع.

وآخر هذه التقارير ما نشرته صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الخميس، والتي قالت إن "الميرينغي" رفع عرضه الافتتاحي لضم هازارد إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وكذلك أصبح أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع الدولي الفرنسي بوب بوغبا بعد أن وافق اليونايتد على تخفيض مطالبه المادية.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع هازارد، إلا أن الصفقة من المحتمل أن تتم مقابل 90 أو 92 مليون جنيه إسترليني.

ويرتبط هازارد البالغ 28 عاما بعقد مع تشيلسي حتى 2020، لكن مستقبله مع الفريق اللندني لا يزال منذ أشهر مدار أخذ ورد، أكان من خلال التقارير الصحفية، أو تصريحاته الخاصة، أو تلك التي يدلي بها مدربه الحالي في تشيلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري.

المصدر: وكالات