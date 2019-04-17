علق رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، على شائعات طلب الفرعون المصري الرحيل عن صفوف "الريدز" بسبب خلافه مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وهاجم عباس بشدة صحيفة "آس" الإسبانية التي روجت لهذه الشائعات، ونشر تدوينة عبر حسابه في تويتر نفى فيها كل ما ادعته الصحيفة الإسبانية، حول حصولها على معلومات من مصادرها الخاصة، تؤكد تقديم صلاح طلبا رسميا لإدارة ليفربول من أجل الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بسبب خلافه مع كلوب.

Talking out of their AS again I see. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17 апреля 2019 г.

وفاجأت الصحيفة الإسبانية في وقت سابق، عشاق صلاح ونادي ليفربول، بنشرها تقريرا، زعمت فيه نشوب مشادة حادة بين اللاعب المصري وكلوب، وتقديم الأول طلبا لإدارة "الريدز" من أجل السماح له بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن صلاح قاد فريقه ليفربول لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، بتسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها "الريدز" بأربعة أهداف لهدف واحد على مضيفه بورتو، في إياب ربع نهائي المسابقة.

المصدر: تويتر