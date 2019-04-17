شاهد.. صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqf3
أحرز النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك بورتو في المباراة المقامة الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل ماني هدفه في شباك بورتو في الدقيقة (28).
Goooooooooooooooooooal Mane VC Porto @MnbrMadrid5pic.twitter.com/TuqSVeuIDm— اوروبا مع عز (@HilalZoran) 17 апреля 2019 г.
وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (66).
Goooooooooooooooooooal Salah VC Porto @MnbrMadrid5pic.twitter.com/6DA9aNwuYN— اوروبا مع عز (@HilalZoran) 17 апреля 2019 г.
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)