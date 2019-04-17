شاهد.. صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو

أحرز النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك بورتو في المباراة المقامة الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماني هدفه في شباك بورتو في الدقيقة (28).

وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (66).

المصدر: تويتر