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شاهد.. صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو

الرياضة

شاهد.. صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو
Reuters
شاهد.. الهدف الأول في مباراة بورتو وليفربول
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أحرز النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك بورتو في المباراة المقامة الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماني هدفه في شباك بورتو في الدقيقة (28).

وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (66).

المصدر: تويتر

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