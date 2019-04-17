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أوبلاك يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

الرياضة

أوبلاك يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2023
Reuters Juan Medina
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، أن حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك مدد عقده حتى عام 2023، ما يضمن لنادي العاصمة الاحتفاظ بأحد أفضل حراس المرمى في العالم حاليا.

وأورد أتلتيكو في بيان بهذا الصدد: "مدد يان أوبلاك عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023. وقع الحارس السلوفيني عقده الجديد الذي يربط مستقبله بنادينا لأربعة مواسم مقبلة".

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وكان العقد السابق للحارس البالغ 26 عاما يتضمن بندا جزائيا لفسخه تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن قيمة البند الجزائي في العقد الجديد رفعت إلى 120 مليونا، وأن راتب أوبلاك السنوي سيصبح عشرة ملايين يورو.

وخاض الحارس السلوفيني 203 مباريات بقميص الروخي بلانكوس، وحافظ على نظافة شباكه في 115 منها.

المصدر: أ ف ب

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